Infortunio sul lavoro a Romans d'Isonzo

Infortunio sul lavoro, nel primo pomeriggio, in una realtà produttiva di Romans d'Isonzo. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Gradisca, un giovane operaio ha riportato l'amputazione parziale di due dita.

E' stato subito soccorso dai colleghi che si trovavano con lui in quel momento, che hanno chiamato il Nue 112. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto ambulanza ed elisoccorso: le equipe sanitarie lo hanno trasportato in volo all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone per tutte le cure del caso.