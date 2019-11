Infortunio sul lavoro a San Daniele

Infortunio sul lavoro questa mattina alla Topazzini di San Daniele. Per cause in corso di accertamento da parte del personale ispettivo dell'Azienda Sanitaria, che procede per le indagini - coordinate dalla Procura della Repubblica di Udine -, il conducente di un muletto di grandi dimensioni che stava movimentando materiali all'interno del capannone, in un'area chiusa, ha investito un collega che stava camminando, intento nelle sue mansioni.

Quest'ultimo ha riportato uno schiacciamento del piede. Dopo l'allarme lanciato immediatamente dai colleghi, la centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto un'automedica e l'elicottero sanitario decollato dalla elibase di Campoformido. Stabilizzato sul posto, l'uomo ferito, 37enne residente a Martignacco, è stato caricato sull'ambulanza e, quindi, affidato alle équipe sanitaria dell'eliambulanza.

Poi il volo alla volta del Santa Maria della Misericordia di Udine. Ha riportato la subamputazione di un piede; non è in pericolo di vita. Entrambi gli uomini coinvolti nell'infortunio sono dipendenti diretti della realtà produttiva. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di San Daniele comandata dal Luogotenente Alfredo Scudeler.