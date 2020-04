Infortunio sul lavoro a San Giorgio di Nogaro

Infortunio sul lavoro nel primo pomeriggio di ieri all'interno di una fabbrica che opera nel settore metalmeccanico, nella zona industriale di San Giorgio di Nogaro. Per cause in corso di accertamento, un operaio di 21 anni residente a Cervignano del Friuli, che stava eseguendo interventi di manutenzione all'interno dell'azienda, è caduto riportando una frattura a una gamba.

Dopo l'allarme è stato immediatamente soccorso dai colleghi che hanno chiamato il numero di emergenza 112. Sul posto la Centrale Sores di Palmanova ha inviato tempestivamente un'ambulanza. I sanitari hanno trasportato il giovane operaio all'ospedale di Latisana. Non è in pericolo di vita.