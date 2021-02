Infortunio sul lavoro per un camionista nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17, a San Giovanni al Natisone, in via Casali.

Per cause in corso di accertamento, l'uomo è caduto da circa un metro di altezza, dal suo mezzo pesante. Ha riportato traumi e contusioni nell'impatto al suolo.

È stato soccorso dall'equipe sanitaria inviata dalla Centrale Sores di Palmanova. È stato trasportato all'ospedale di Palmanova con l'ambulanza. È grave ma non è in pericolo di vita.