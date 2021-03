Infortunio sul lavoro a San Vito al Torre

Infortunio sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi a San Vito al Torre. Per cause in corso di accertamento, un uomo di 33 anni ha riportato una lesione a un braccio causata dallo schiacciamento mentre apriva il portone di accesso allo spazio di una ditta. L'arto è rimasto incastrato durante lo scorrimento.

Il 33enne, che stava lavorando, ha chiamato lui stesso aiuto. La Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza che ha lo ha trasportato in ospedale per accertamenti. Ha riportato fortunatamente solo lievi lesioni.