Infortunio sul lavoro a Sauris

Infortunio sul lavoro nella tardo pomeriggio di ieri, a Sauris. Per cause in corso di accertamento, un uomo di 55 anni è caduto in un tombino di ferro all'interno del magazzino di un'attività produttiva ed è rimasto ferito in maniera seria. Lo hanno soccorso i colleghi che hanno chiamato il 112.

Dopo l'allarme, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e l'elicottero sanitario. L'uomo, del posto, è stato stabilizzato e poi elitrasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Non è in pericolo di vita.