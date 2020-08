Infortunio sul lavoro a Spilimbergo

Infortunio sul lavoro nella giornata di ieri, nella zona industriale nord di Spilimbergo. Un uomo di 39 anni è caduto da un altezza di circa 3 metri mentre stava eseguendo delle operazioni di manutenzione a un macchinario.

Per cause in corso di accertamento, ha perso l'equilibrio mentre si trovava su una scala ed è rovinato al suolo. È successo poco dopo le 11. È stato subito soccorso dai colleghi che hanno chiamato il Nue 112. La centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'elicottero sanitario decollato da Campoformido e un'ambulanza.

L'uomo è stato stabilizzato dall'equipe medica e trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo. Ha riportato un trauma cranico e fratture alle gambe. Le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Spilimbergo e il personale ispettivo dell'Azienda Sanitaria.