Infortunio sul lavoro a Tarcento

Infortunio sul lavoro in un'azienda di Tarcento, nel primo pomeriggio. Un dipendente di Artegna di 51 anni, che stava eseguendo delle operazioni di manutenzione a un grande sistema di ventilazione, in ditta, per cause in corso di accertamento da parte degli ispettori dell'Azienda Sanitaria, intervenuti dopo l'allerta, ha riportato una grave lesione a un dito della mano, amputato in parte.

L'operaio è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine dove i sanitari cercheranno di ridurre la ferita. A dare l'allarme, con una chiamata al Nue 112, sono stati i colleghi di lavoro, che lo hanno subito soccorso.