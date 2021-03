Infortunio sul lavoro a Tavagnacco

Infortunio sul lavoro, nel primo pomeriggio, nel posteggio di una ditta di Tavagnacco. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Udine, il conducente di un autocarro che stava facendo manovra ha accidentalmente urtato un operaio che stava camminando nello spiazzo.

Quest'ultimo ha riportato lo schiacciamento di un piede ed è stato trasportato al Santa Maria della Misericordia di Udine in ambulanza. Per fortuna non ha riportato una lesione grave.