Infortunio sul lavoro a Tolmezzo

Un uomo di circa 61 anni di età è stato soccorso questa mattina per le ferite riportate a seguito di una caduta da un'altezza di circa due metri all’interno di una attività produttiva a Tolmezzo.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine (attivati gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Tolmezzo) è caduto mentre si trovava su una scala. È stato subito soccorso dai colleghiche si trovavano in quel momento con lui e che hanno chiamato il Numero unico di emergenza Nue112. Sul posto è stata inviata rapidamente un'ambulanza proveniente dal vicino ospedale ed è stato fatto decollare anche l'elisoccorso. Dopo i primi soccorsi il ferito è stato trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo per un trauma cranico.