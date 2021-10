Infortunio sul lavoro a Torviscosa

Infortunio sul lavoro nel primo pomeriggio, a Torviscosa. Per cause in corso di accertamento, il conducente di un mezzo pesante che stava consegnando materiali in un'azienda agricola, è scivolato improvvisamente dal cassone ed è caduto, riportando un trauma alla testa.

Sul posto, dopo l'allarme lanciato immediatamente dai colleghi e dalle persone che erano con lui in quel momento, la centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza per soccorrere il ferito che, comunque, non sarebbe in pericolo di vita.

E' successo fuori dall'abitato di Torviscosa, lungo la viabilità principale che porta a San Giorgio di Nogaro.