Un operaio è stato soccorso nella notte, poco dopo l'una, a Trieste, in via Gatteri, dopo essere caduto da una scala, da un altezza di circa tre metri. A dare l'allarme sono stati i colleghi che hanno chiamato il 112.

Sul posto, la Sala operativa della Sores ha inviato l'equipaggio di un'ambulanza e sono giunti anche gli ispettori dell'Azienda Sanitaria. L'uomo è stato trasportato in ospedale; non sarebbe in gravi condizioni. Le cause dell'infortunio sul lavoro sono in corso di accertamento.