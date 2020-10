Infortunio sul lavoro in via Pozzuolo, a Udine, questa mattina, intorno alle 10.30. Un uomo che stava lavorando nelle pertinenza di un'abitazione, utilizzando una smerigliatrice, è rimasto ferito dal disco della flex.

È stato soccorso dai sanitari che l'hanno trasportato in ospedale. Sul posto anche i Vigili del Fuoco del Comando di Udine e i Carabinieri della Compagnia del capoluogo friulano per tutti gli accertamenti. Non versa in gravi condizioni.