Infortunio sul lavoro ad Ampezzo

Infortunio sul lavoro in una segheria della zona di Ampezzo. Per cause in corso di accertamento da parte degli Ispettori del Lavoro dell'Azienda Sanitaria, intervenuti sul posto insieme al personale medico inviato dalla Centrale Sores di Palmanova, il titolare della realtà artigianale è rimasto ferito alla testa, dopo essere stato colpito da una pinza idraulica.

È stato subito soccorso dalle persone che erano presenti con lui in quel momento e, quindi, dall'equipe sanitaria di un'ambulanza che lo ha trasportato all'ospedale di Tolmezzo. Non è in pericolo di vita.