Infortunio sul lavoro intorno alle 15.30 di oggi lungo la strada provinciale 40, ad Arta Terme. Un operaio di una ditta veneta che stava lavorando in un cantiere stradale è caduto e ha riportato un trauma alla testa. È successo alla progressiva chilometrica 4 + 300 della ex provinciale.

L'uomo è stato trasportato in ospedale dal personale di un'ambulanza inviata dalla Centrale Sores di Palmanova. È sempre rimasto cosciente e non è in pericolo di vita.