Infortunio sul lavoro nella tarda serata di ieri in una fabbrica metalmeccanica della zona industriale Aussa Corno di San Giorgio di Nogaro. Per cause in corso di accertamento, un operaio che stava svolgendo le sue mansioni all'interno di un capannone, ha riportato lo schiacciamento di una mano.

Soccorso dai colleghi è stato poi affidato alle cure del personale medico di un'ambulanza che lo ha trasportato in ospedale a Latisana. Per fortuna, l'infortunio non si è rivelato particolarmente grave.