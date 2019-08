Infortunio sul lavoro alla Bartolini di Palmanova questa mattina. Per cause in corso di accertamento, mentre stavano movimentando dei mezzi all'interno del piazzale, due operai sono rimasti coinvolti in un infortunio. Uno dei due, che si trovava tra il rimorchio di un camion e il trattore, è rimasto schiacciato.

Sul posto sono intervenuti i sanitari di un'ambulanza che hanno trasportato il ferito, un 38enne della Pedemontana, all'ospedale di Palmanova in codice giallo.

Sul posto per tutti gli accertamenti i Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Palmanova.