Infortunio sul lavoro alle Ferriere Nord

Infortunio sul lavoro nella prima serata di ieri, poco dopo le 20.30, nel complesso delle Ferriere Nord a Rivoli di Osoppo dove, per cause in corso di accertamento, l'operaio di una ditta esterna (con sede a Tolmezzo), residente a Majano, ha riportato una grave lesione alla mano mentre stava scaricando bobine di ferro.

E' stato trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con l'ambulanza inviata dalla Centrale Sores di Palmanova, dopo l'allarme lanciato dai colleghi che lo hanno subito soccorso.

Sul posto sono intervenuti gli Ispettori del Lavoro dell'Azienda Sanitaria e i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gemona del Friuli. L'uomo, 46 anni, non è comunque in pericolo di vita anche se la lesione alla mano è seria.