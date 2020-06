Infortunio sul lavoro in falegnameria

Infortunio sul lavoro poco prima delle 13 a Sedegliano, in una falegnameria a conduzione familiare. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Stazione di Codroipo, un uomo di 61 anni che stava controllando un'area del capannone, quella del controsoffitto, è caduto da una altezza di cinque metri ed è rovinato al suolo.

Dopo l'allarme, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'elicottero sanitario, un'ambulanza da Codroipo e i Vigili del Fuoco, giunti sul posto con un mezzo dal Comando di Udine e una squadra dal Distaccamento Volontario di Codroipo.

La vittima dell'infortunio è stata stabilizzata e trasportata in volo al Santa Maria della Misericordia di Udine. Il 61enne è sempre rimasto cosciente durante i soccorsi. Ha riportato un trauma cranico.