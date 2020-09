Infortunio sul lavoro, ieri, in un'azienda di Moimacco. Un operaio è rimasto ferito al volto dopo essere caduto mentre stava movimentando degli scaffali in ferro. È stato soccorso dai colleghi che hanno chiamato il 112.

L'uomo, che pare essere scivolato, è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Udine. Ha riportato lesioni in particolare alla zona degli occhi. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.