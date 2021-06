Infortunio sul lavoro, investito dal ritorno di fiamma

Un uomo di 54 anni di Majano è rimasto ustionato al volto questa mattina, intorno alle 9.15, nella fabbrica Colombino e Polano di Trasaghis. Per cause in corso di accertamento da parte degli ispettori dell'Azienda Sanitaria, intervenuti sul posto insieme ai Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo, l'uomo è stato investito da un ritorno di fiamma mentre stava manipolando, nel piazzale della azienda, una tanica con del materiale infiammabile.

È sempre rimasto cosciente durante le operazioni di soccorso; è stato trasportato all'ospedale di Udine con l'ambulanza. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gemona del Friuli.