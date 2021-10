Infortunio sul lavoro, muore schiacciato da un carro ferroviario

Lutto in una azienda friulana specializzata in attività di manovra ferroviaria. Un tragico incidente sul lavoro avvenuto in provincia di Rovigo, è costato la vita a un dipendente della Logyca Umf Srl di Udine. La vittima è Paolo Merlin, un operaio di 61 anni di Stanghella (Padova), rimasto schiacciato da un carro ferroviario.

L'incidente è avvenuto all'interno di un capannone adibito ad officina meccanica della ditta Adriatica Spa, a Loreo. Merlin, secondo quanto appreso dall'Ansa, è stato investito da un mezzo in movimento e ha riportato gravissimi traumi.

Sul posto sono interventi i Carabinieri e lo Spisal dell'Ulss5 polesana. L'area aziendale, il capannone e i vagoni ferroviari sono stati posti sotto sequestro.