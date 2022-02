Infortunio sul lavoro nella zona industriale di Pasiano

Infortunio sul lavoro, nel pomeriggio, nell’azienda Lapm, nella zona industriale a Cecchini di Pasiano.

Un operaio di una ditta esterna che stava svolgendo alcuni lavori sul basamento di un macchinario, dopo essere stato sollevato con un muletto da un collega a quasi due metri d’altezza, ha perso l’equilibrio, cadendo a terra e battendo la testa.

Immediati i soccorsi, con l’arrivo del personale sanitario, anche con l’elisoccorso. L’uomo ha riportato un trauma cranico e una ferita lacero contusa al capo e lamentava dolore a un fianco.

In via precauzione è stato elitrasportato all'ospedale di Udine: le sue condizioni non appaiono critiche.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Prata e gli ispettori dello Spisal per i rilievi e l’accertamento di eventuali responsabilità.