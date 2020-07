Infortunio sul lavoro, operaio ferito a un occhio

Infortunio sul lavoro nella giornata di ieri in una fabbrica di Pavia di Udine. Un operaio di 37 anni di età, che stava eseguendo delle operazioni di lavorazione su un macchinario, è rimasto ferito a un occhio, per fortuna in maniera non grave.

Dopo l'allarme, lanciato dai colleghi e del responsabile dell'attività produttiva (una realtà che opera nel settore metalmeccanico), che hanno chiamato il 112 e che gli hanno prestato i primi soccorsi, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato subito sul posto un'ambulanza.

L'uomo è stato trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con l'autolettiga. Solo luogo dell'infortunio sul lavoro anche i Carabinieri della Stazione di Pavia di Udine, della Compagnia di Palmanova.