Infortunio sulla torre di controllo a Ronchi dei Legionari

Infortunio questa mattina sulla Torre di Controllo del Trieste Airport a Ronchi dei Legionari. Sebbene l'infrastruttura sia chiusa a causa del contenimento del Coronavirus, il personale necessariamente continua a presidiare l'area. Intorno alle 9 di questa mattina, giovedì 30 aprile, per cause in corso di accertamento, uno degli addetti della Torre di Controllo è caduto, infortunarsi.

Dopo l'allarme, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e una squadra del Distaccamento Aeroportuale dei Vigili del Fuoco del Comando di Gorizia.

I pompieri hanno dato fattivo supporto per il trasporto della persona rimasta ferita dal punto dell'infortunio fino all'autolettiga. Da lì il viaggio verso l'ospedale. L'addetto, un uomo, ha riportato una frattura a un arto. Il soccorso è stato tempestivo.