Inganna il proprietario con finti bonifici, poi occupa l'appartamento

Ha esibito, a titolo di caparra, alcune copie di bonifici bancari dell'importo di 900 euro. Soldi che, in realtà, non aveva mai versato. Lo ha fatto per ottenere in affitto un immobile, poi di fatto occupato abusivamente. A finire nel mirino del truffatore un uomo di 40 anni residente nell'hinterland udinese.

Quest'ultimo, resosi conto di essere stato raggirato, si è rivolto ai Carabinieri della Stazione Capoluogo di Udine che hanno avviato un'indagine. Al termine dell'attività, i militari dell'Arma hanno denunciato il malvivente: si tratta di un uomo di 32 anni, residente nel capoluogo friulano, pluripregiudicato. È stato denunciato per truffa e insolvenza fraudolenta.