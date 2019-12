Inghiottito dalle acque dell'Isonzo, riprese le ricerche

Sono riprese questa mattina, alle prime luci del giorno, le ricerche di un giovane pakistano che ieri pomeriggio è stato inghiottito dalle acque dell’Isonzo, nella zona di Gradisca. Dalle prime ricostruzioni l’uomo, ospite del Cara, sarebbe accidentalmente caduto nel fiume in piena. Un suo connazionale ha cercato di salvarlo, ma non è riuscito ad aiutarlo ed è stato a sua volta soccorso dai Vigili del Fuoco e dal personale sanitario, che lo ha poi trasportato all’ospedale di Gorizia, dove è stato ricoverato in ipotermia.

Sul posto i pompieri di Gorizia, coadiuvati anche da una squadra proveniente da Venezia, e i Carabinieri della stazione di Gradisca e del Nucleo operativo e radiomobile. Le ricerche erano proseguite senza sosta fino alle 17 quando, complice il buio, si è deciso di sospenderle.

La diga di Salcano è stata chiusa e ora si attende che il livello delle acqua si abbassi, nella speranza che il corpo possa riaffiorare.