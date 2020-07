Ingoia l'acqua del bagnetto, neonata soccorsa a Maniago

Una neonata di meno di un mese si è sentita male ieri sera, verso le 22, mentre faceva i genitori le stavano facendo il bagnetto in casa, a Maniago. La piccola ha inavvertitamente ingerito dell'acqua saponata, andando in crisi respiratoria. Immediata la chiamata al Nue 112 e l'arrivo di una pattuglia del Nucleo operativo e radiomobile dei Carabinieri.

Sono stati gli stessi genitori a chiamare i soccorsi. La piccola è stata portata d’urgenza all'ospedale Pordenone, dove si trova attualmente ricoverata in prognosi riservata, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.

La corsa d’urgenza dell’ambulanza verso l’ospedale è stata eseguita con la assistenza e supporto della Gazzella dei carabinieri.

L'episodio, secondo le prime rilevanze dei Carabinieri intervenuti sul posto, è stato del tutto accidentale.