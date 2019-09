Ingoia otto dosi di eroina, arrestato

Aveva cercato di evitare una Volante della Polizia di Stato, che stava pattugliando la zona della stazione dei treni di Pordenone. Gli agenti se ne sono accorti e hanno deciso di fermare il giovane, un 25enne nigeriano, senza fissa dimora e in possesso di un permesso di soggiorno, per un controllo. Mentre i poliziotti gli chiedevano i documenti, il giovane ha iniziato a ingoiare otto dosi di eroina, sperando così di non essere scoperto.

Il gesto, però, è stato notato dai due agenti che lo hanno accompagnato prima in Questura e poi in ospedale, dove è stato sottoposto a una radiografia, che ha evidenziato la presenza della droga nello stomaco. Per la sua incolumità, il 25enne è stato sottoposto a sorveglianza sanitaria fino a quando non ha espulso gli otto piccoli involucri in cellophane termo-sigillati, che contenevano complessivamente 6,46 grammi di eroina.

Il giovane nigeriano è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e portato in carcere.