Iniziato lo sgombero del Porto di Trieste

E' inziato lo sgombero del Porto di Trieste. La Polizia di Stato e i Carabinieri, in assetto antisommossa, ha prima, ripetutamente, invitato i manifestanti a disperdersi e rispettare la legge. Il popolo 'no Green Pass' - diverse centinaia di persone, poi cresciute nel corso della mattinata fino a oltre mille - li attendeva seduto a terra dall'altro lato del varco 4, lungo la strada, intonando 'La gente come noi non molla mai' e 'Libertà'.

Poi, al diniego di spostarsi, gli agenti - che si erano posizionati davanti al varco - hanno azionato gli idranti. Le operazioni sono partite alle 8.45.

I portuali del Clpt si erano radunati da venerdì scorso davanti al varco in molo VII per protestare contro l'obbligo del Green Pass sul posto di lavoro. La manifestazione è proseguita ininterrottamente per tutto il weekend, con un numero sempre maggiore di presenze 'non portuali'. Le attività dello scalo sono comunque proseguite, anche se con qualche rallentamento.

La notizia di un possibile intervento delle forze dell'ordine era iniziata a circolare già ieri, al punto che i manifestanti avevano chiamato a raccolta i 'rinforzi', in particolare dal Veneto.

Tra i portuali c'è anche Stefano Puzzer, leader della protesta. Uno dei lavoratori, a quanto si apprende, ha accusato un leggero malore durante le prime fasi concitate dello sgombero ed è stato allontanato dalla folla dai colleghi. Un'ambulanza è giunta poco dopo per soccorrerlo.

I manifestanti, quando gli idranti sono stati chiusi, si sono seduti nuovamente tenendosi per mano o abbracciandosi, mentre i mezzi della Polizia hanno iniziato ad avanzare lentamente per poi fermarsi.

Proseguono le cariche di alleggerimento delle forze dell'ordine. Intorno alle 10.30 sono ripartiti anche gli idranti.

Notizia in aggiornamento