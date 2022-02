Inizio e fine di Tangentopoli

Trent’anni fa scoppiava Tangentopoli. Con un primo arresto eccellente di un politico a Milano, il 17 febbraio 1992 muoveva i primi passi l’inchiesta passata alla storia come “Mani pulite” che nel giro di alcuni anni coinvolse nelle indagini migliaia di politici, imprenditori e faccendieri. Una bufera che giunse anche in Friuli, dove al tempo un giovane magistrato inquirente aprì i primi fascicoli che tolsero il velo sul giro di mazzette anche in questa periferia dell’impero. Lui era Raffaele Tito, oggi procuratore presso il tribunale di Pordenone.



Dopo trent’anni, quali sono i suoi ricordi più vivi di quel periodo? “Ricordo un forte senso di solitudine e di grande responsabilità per la ferma convinzione di essere nel giusto e la presa di coscienza della ineluttabilità di dover fare il mio dovere, fino in fondo. Ma anche la netta sensazione di camminare, ogni giorno e a ogni passo, su un sottile filo di rasoio, schivando i colpi che mi arrivavano da più parti, nella certezza che qualcuno di quei colpi prima o poi mi avrebbe fatto più male degli altri e per difendermi avrei potuto contare solo sulla mia onestà e rettitudine, perché nessun altro fine avevo, e ho ancora oggi, se non adempiere con tutte le forze al mio dovere di magistrato”.



, di cui un centinaio sono state interessate da misure cautelari. Di queste”.“Venne svelato un mondo, che stava dietro alla facciata, ben diverso da quello che appariva all’esterno. Le imprese, invece di cercare il profitto attraverso il miglioramento dei prodotti e dei propri servizi, finivano per orientare la maggior parte della attività nella ricerca della protezione politica e il ricavo era il frutto non di leali competizioni, ma il risultato di accordi fra le stesse imprese, per spartirsi la torta dei pubblici appalti. I politici, invece di adempiere al loro incarico con onore nell’interesse di coloro che li avevano votati, ricercavano il guadagno personale e il potere economico all’interno del partito. Chi portava più soldi al partito contava di più, chi aveva più soldi poteva permettersi campagne elettorali più ricche e quindi più efficaci, chi aveva più soldi poteva permettersi di comprare un maggior numero di tessere di partito e quindi influenzare le votazioni interne”.“Questo è il vero problema. In seguito alla scoperta della gravità e diffusione del fenomeno è mancata la condanna morale da parte della collettività, la condanna che manca ancor oggi quando qualcuno, sporadicamente, viene colto con le mani nella marmellata. Il senso di riprovazione per il fatto corruttivo non c’è stato e non c’è neppure oggi”.“L’arricchimento è considerato dagli italiani come il principale segno di distinzione e di superiorità sociale. L’aristocrazia del denaro è l’unica gerarchia riconosciuta: i soldi facili costituiscono una tentazione cui è difficile resistere. E anche il potere lo si acquisisce col denaro. Uno studioso anglosassone ha stigmatizzato questa insufficienza etica degli italiani, definendola ‘familismo amorale’. Forse persino la nostra appartenenza alla religione cattolica, al contrario di quanto avviene nell’ambito di quelle protestante o addirittura calvinista, ci porta a essere indulgenti verso debolezze e peccati, ci invita all’assoluzione invece che alla condanna e all’espiazione”.“Perché il gruppo cui il soggetto apparteneva tentava in tutti i modi di proteggere, di fare quadrato, di giustificare, poi finendo spesso perfino per premiarlo. Il processo penale diventava così solo un fastidio, un piccolo inceppamento, che ben si può lasciare risolvere a qualche bravo avvocato amico. L’unico fastidio è quello di vedersi ogni tanto sul giornale, ma da un lato si trova sempre il modo di fare qualche dichiarazione che giustifica, magari anche infangando un po’ i pubblici ministeri e, se non basta, anche i giudici, e dall’altro la gente dimentica presto e le notizie poi si accavallano fra loro”.“C’era quella che io chiamo triade: l’imprenditore investiva su tv e giornali, che a loro volta era benevoli con il politico suo amico. Oggi questa differenziazione di ruoli è venuta meno, perché c’è una sovrapposizione e una mescolanza tra imprenditoria, editoria e politica e così la possibilità di dare risalto pubblico a certi atteggiamenti illeciti che possono suscitare la giusta riprovazione morale è più rara”.“Sempre con rispetto: molti mi fermano ancor oggi per parlare, per chiedermi del mio lavoro, per ricordare le vicissitudini processuali di quegli anni. Molti neppure li ricordo e sono loro a fermarmi per strada per un qualcosa in più di un semplice saluto. Non amicizia, certo, ma riconoscimento della onestà del mio lavoro. Quasi tutti, salvo rarissimi casi, hanno capito, conoscendomi personalmente, che non ero portatore di interessi personali, né avevo mire di protagonismo, né avevo idee politiche da affermare attraverso i processi”.“No, non credo, piuttosto. Ma ci sono anche quelli che non avendo colpe dirette, ma avendo certamente saputo e taciuto allora quello che stava accadendo, non solo non hanno pensato di intervenire, ma oggi si sentono perfino estranei al problema: quasi a voler far credere che non ne sapevano nulla. Ma dai!”., non ha toccato tutti i territori ed è impensabile che fosse stata limitata soltanto ad alcuni”.“Sì e diverse sono le cause. Una maggior consapevolezza dei danni economici che la corruzione sistemica aveva negli anni determinato per le casse dello Stato, la produzione di alcune leggi predisposte ad hoc, ma sul piano per così dire ‘di pancia’ la sua fine è stata determinata dal successo di una profonda strategia della denigrazione. Facendo cioè credere alla collettività insistentemente che il problema non era la corruzione, ma coloro che quella corruzione avevano tentato di scoprire, che la vera questione non era la scoperta del generalizzato tradimento del mandato che dovrebbe legare elettore ed eletto, ma i modi come quella scoperta era stata ottenuta si è giunti a un doppio risultato: autoassolversi e sminuire.”.“Il contenuto del patto corruttivo ha cambiato faccia: non girano più bustarelle piene di contanti. La prestazione del corrotto non consiste necessariamente in un atto pubblico, bensì in una attività di ‘influenza’ su chi è competente a emanarlo. Anche la prestazione del corruttore è diversa, non è più denaro ma più spesso il sostegno a iniziative del partito o del singolo politico, oppure l’assunzione di persone segnalate. La corruzione è oggi diversa anche perché i ruoli dei diversi personaggi sono cambiati, non sono più univocamente identificati e soprattutto sono mutevoli. Questo forse è l’effetto della fine dei partiti”.“Il politico non fa più solo il politico, ma è spesso anche imprenditore. L’imprenditore, a sua volta, è diventato politico ed è entrato, prepotentemente, nella stanza dei bottoni, là dove si decidono gli appalti, perfino dove si decidono le grandi strategie. E questi ruoli mutano nel tempo, sono perfino interscambiabili in un continuo divenire che comunque nel tempo cementifica. È una commistione di ruoli e di competenze tale che fa sì che il denaro non sia più il solo e unico collante che lega la decisione amministrativa e politica al malaffare. Il politico racchiude in sé anche l’impresa: le due o più posizioni rappresentative delle diverse categorie, cioè da una parte i politici e dall’altra le associazioni di categoria e perfino i sindacati, non si fronteggiano più, ma si confondono e si uniscono”.