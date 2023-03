Inps dovrà pagare 400 mila euro di buonauscita a 41 ex agenti

L'Inps dovrà sborsare oltre 400mila euro di buonuscita a 41 ex appartenenti alle forze dell'ordine che operarono in Friuli-Venezia Giulia. Mediamente ognuno di loro riceverà 10mila euro. E la conseguenza delle numerose sentenze pubblicate oggi dal Tar del Friuli-Venezia Giulia, che ha accolto i ricorsi presentati dai legali dei 41 tra poliziotti, finanzieri, carabinieri e guardie carcerarie.

I casi riguardano l'esclusione di sei scatti stipendiali nel calcolo del trattamento di fine servizio per chi è andato in pensione con almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio. "L'Inps - spiega l'avvocato Enrico Antonio Cleopazzo di Maniago, difensore di oltre metà degli interessati - riteneva applicabile una norma del 1987 solamente agli appartenenti della polizia di stato e solatanto a chi aveva fatto domanda entro un certo termine. L'indebita esclusione - conclude - era già stata trattata dal Consiglio di Stato e dai Tribunali amministrativi, che avevano dato ragione ad altri ricorrenti".