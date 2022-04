Inps mette in guardia su una nuova truffa online

L'Istituto di Previdenza Nazionale ha comunicato che sono in corso nuovi tentativi di truffa tramite email di phishing indirizzate a migliaia di cittadini. L'obiettivo dei malviventi è carpire i dati sensibili attraverso l’invio di comunicazioni che fingono di provenire dall’Inps.

Anche Consumatori Attivi mette in guardia, a seguito di diverse segnalazioni di tentate truffe ricevute. “Non abboccate a false email che invitano ad aggiornare i propri dati personali o le proprie coordinate bancarie, tramite un link cliccabile, per ricevere il presunto accredito di pagamenti o rimborsi da parte dell’Istituto”, spiegano dall’associazione. “Attenzione anche a link inviati via email, Sms o WhatsApp che poi rinviano a una falsa pagina dei servizi Inps e a false email che avvisano che l’Inps sta riscontrando problemi in relazione all’esecuzione di un determinato bonifico”.

“Per ogni aiuto o informazione scriveteci alla mail info@consumatoriattivi.it oppure chiamateci al 3473092244 o 04321721212. Vi sapremo aiutare!”.