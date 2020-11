Insegnante positiva, chiude il nido di Sacile

Oggi è stato chiuso in via precauzionale per un giorno l’asilo nido “Aquilone” di Sacile. Nella serata di ieri, infatti, un’insegnante è risultata positiva al tampone rapido.

Vista l’ora tarda e l’impossibilità di ricevere direttive sul da farsi da parte dell’Azienda sanitaria, la struttura ha deciso, cautelativamente, di sospendere ogni attività per la giornata successiva. In mattinata, il Dipartimento di prevenzione ha ufficialmente preso in carico l’episodio e sta decidendo come procedere.

La docente è asintomatica, in quarantena e le sue condizioni sono buone. “Nelle prossime ore ci sarà chiarito se riavviare una delle due classi o entrambe e con quali modalità", spiega l’avvocato Fabiano Filippin, vicepresidente dell’istituto che accoglie una trentina di bambini. "Purtroppo giovedì sera abbiamo dovuto optare per la soluzione che garantisse la maggior sicurezza a tutti i soggetti potenzialmente coinvolti, chiudendo per precauzione l’intero plesso. Abbiamo subito provveduto a una sanificazione straordinaria di ogni ambiente didattico. Ora dobbiamo solo attendere le disposizioni dell’autorità sanitaria”.