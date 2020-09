Insegnante positivo, 115 studenti in isolamento a Monfalcone

L’attenta azione di screening e di contact tracing effettuata dall’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina ha consentito di individuare un caso di positività al Covid-19 tra il personale docente dell’Isis Michelangelo Buonarroti di Monfalcone. In base al principio di massima precauzione, sono stati sottoposti a isolamento fiduciario in attesa dell’esito del tampone 115 allievi appartenenti a cinque classi dell’Istituto.

Lo hanno confermato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute Riccardo Riccardi e l’assessore all’istruzione Alessia Rosolen, evidenziando che si tratta di un caso di infezione derivante da un contatto indiretto con un soggetto proveniente dall’Est Europa. Ricostruendo la catena dei contagi, le autorità sanitarie hanno, infatti, scoperto che l’uomo è stato infettato dalla moglie, che aveva contratto la malattia dalla badante della madre, recentemente rientrata dalla Romania.

L’indagine ha permesso, inoltre, di appurare che anche la sorella della badante, pure lei impiegata come badante, è positiva al Covid-19, attivando le procedure di sicurezza previste in questi casi.

Una volta scoperto il primo caso di positività sono quindi scattati immediatamente i controlli e sono stati sottoposti a tampone, oltre alla badante e alla suocera, anche la moglie e il docente.

Il professore è stato sottoposto a tampone venerdì 11, contestualmente all’applicazione della quarantena, quando le lezioni curriculari erano già riprese (lunedì 7 settembre). Oggi, una volta confermato l’esito positivo del test è quindi scattato, in via cautelativa, l’isolamento fiduciario per i ragazzi e le ragazze di cinque classi della scuola monfalconese.

La Regione ha evidenziato che si tratta di una misura assunta al fine di garantire la massima tutela per gli alunni e i docenti e per evitare la diffusione del virus tra i ragazzi che saranno tutti sottoposti a tampone a partire da domani dato che, per non sfalsare l’esito del test, questo deve essere eseguito a partire da quattro giorni dopo la possibile esposizione al virus.