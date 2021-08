Insegue e colpisce la compagna con una mazza da baseball a Fiume Veneto

L'ha inseguita, armato di mazza da baseball, lungo le vie del centro di Fiume Veneto, nella notte, ferendola. Vittima dell'aggressione da parte del proprio convivente, una 34enne del residente nel comune. L'uomo è stato bloccato da alcuni passanti, che sono stati a loro volta minacciati, e dai carabinieri della stazione di Fiume Veneto. La donna è stata accompagnata al pronto soccorso per le cure.

"L’episodio accaduto ieri sera ai danni di una donna residente a Fiume Veneto per mano del suo compagno – dichiara il Sindaco Jessica Canton -, ci dimostra ancora una volta quanto la violenza di genere sia una piaga subdola e strisciante. In particolare tra le mura domestiche, il fenomeno rimane spesso nascosto, molte delle vittime hanno paura di esporsi, denunciare o semplicemente chiedere aiuto, per timore delle ritorsioni del proprio carnefice. Spesso vengono coinvolti anche i minori, costretti ad assistere ad episodi di violenza in famiglia e che a loro volta si trovano coinvolti in situazioni che li segneranno a vita".

"Nella prima panchina rossa, installata nel 2019 di fronte alla Biblioteca Civica e dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne, come amministrazione comunale abbiamo voluto riportare una frase significativa: ‘Non avere paura. Parlami. Io ti ascolto’. Vorrei rinnovare l’appello - continua la sindaca -: fatevi avanti senza timore, le reti territoriali, l’azienda sanitaria, le associazioni sono attive e possono dare sostegni concreti e protezione efficace".

"I fatti di ieri sera devono farci riflettere. Oltre alle forze dell’ordine – conclude il Sindaco Canton – , vorrei anche ringraziare tutti i cittadini che, con grande coraggio, hanno difeso la donna dall’aggressione. Sono dimostrazioni di cui la nostra comunità deve andare fiera”.