Inseguimento a tutta velocità lungo la Grande viabilità

Un inseguimento a tutta velocità lungo la statale 202 – ex Grande viabilità triestina – ha visto collaborare la Polizia locale giuliana e gli agenti della Polizia slovena. Un’auto del Nucleo interventi Speciali della Municipale, infatti, sabato pomeriggio ha visto una Peugeot 206 con targa slovena sfrecciare in direzione del Molo VII, seguita da una seconda vettura, a bordo della quale viaggiavano i poliziotti sloveni, che hanno chiesto aiuto ai colleghi.

Da lì è nata un rocambolesca corsa a tutto gas, terminata con l’alt della Peugeot 206 all’altezza della rampa di uscita in direzione di via Baiamonti. Il mezzo risultava rubato e i due uomini a bordo, due cittadini algerini, avevano forzato un posto di controllo in territorio sloveno.

Sul posto è quindi arrivata anche una pattuglia della Polizia di Frontiera. I due occupanti sono stati fermati e accompagnati nella caserma della Polizia Locale in via Revoltella 35 dove, una volta completata la denuncia a loro carico, sono stati affidati alle autorità slovene. Il veicolo e la refurtiva (un computer portatile e due telefoni cellulari) sono invece stati riconsegnati ai legittimi proprietari, in Slovenia.