Inseguimento al confine, fermato furgone con 18 migranti a bordo

Ancora un rintraccio di migranti nella zona di Trieste. Questa volta, però, la Polizia di Frontiera è riuscita ad arrestare il passeur. L’operazione nella tarda serata di ieri, al termine di un inseguimento iniziato in Slovenia e concluso poco dopo il confine italiano.

Gli agenti hanno fermato il furgone, lanciato a tutta velocità nel tentativo di ‘seminare’ i mezzi delle forze dell’ordine. A bordo viaggiavano 18 migranti, provenienti dalla rotta balcanica. La novità, però, è rappresentata dalla loro nazionalità. Di norma, chi sceglie l’area della ex Jugoslavia per arrivare in Europa proviene da Afghanistan, Bangladesh o Pakistan. La maggioranza dei 18 stranieri fermati ieri, invece, aveva iniziato il cammino dal Corno d’Africa.

Un altro dato nuovo è anche la nazionalità del passeur, arrestato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina: si tratta, infatti, di un giovane spagnolo. Due aspetti sui quali si concentra ora l'attenzione degli investigatori.