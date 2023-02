Inseguono un rappresentante orafo e lo derubano

Avevano scelto l'obiettivo e l'avevano seguito, attendendo il momento migliore per colpire. Nel mirino della banda di ladri un rappresentante orafo, partito dal Friuli e diretto in Veneto per incontrare alcuni clienti. In un posteggio di San Donà di Piave il furto, che aveva fruttato ai malviventi gioielli in oro e argento.

La banda, però, è finita a sua volta nella rete organizzata dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Udine, in collaborazione con quelli del Nucleo Operativo e Radiomobile di San Donà. Grazie a pedinamenti e osservazioni, i militari hanno arrestato quasi in flagranza tre persone di etnia rom, rispettivamente di 19, 22 e 48 anni, tra cui una donna, e ne hanno denunciate altre due di 43 e 50 anni, tutte regolarmente residenti in Italia.

Grazie alla testimonianza della dipendente di un negozio sul luogo del furto, che ha visto uno degli autori rompere il finestrino dell’auto dell’orafo e portare via alcuni borsoni, è stato possibile rintracciare il rientro dei malviventi a bordo delle loro vetture nel capoluogo friulano.

La refurtiva, dal valore di 20.000 euro, è stata interamente recuperata e sarà restituita al legittimo proprietario. Nel corso delle operazioni è emerso che uno degli arrestati, conducente di uno dei mezzi, era alla guida senza patente, in quanto revocata.

I due uomini arrestati sono sono stati associati nella casa circondariale di Udine, mentre la donna nel carcere femminile di Trieste.