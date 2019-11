Insulti a calciatori e arbitro, Daspo all'allenatore

Ieri sera, il personale della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Pordenone ha notificato un anno di Daspo (ovvero di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive), disposto dal Questore di Pordenone Marco Odorisio nei confronti di un 42enne allenatore di una squadra del campionato Esordienti Figc.

Il provvedimento nasce da un articolo di giornale che raccontava come, nel corso di una partita tra giovanissimi, disputata sabato 9 novembre, si fossero verificati gravi episodi, che avevano fatto indignare gli stessi genitori dei piccoli atleti. E' stata, quindi, attivata la Digos, che ha ricostruito nel dettaglio la giornata calcistica. Il mister pordenonese, durante il match, aveva insultato e si era rivolto in modo verbalmente e materialmente violento nei confronti dei calciatori, in campo e in panchina. Poi, al culmine di un'azione di gioco, aveva pesantemente offeso anche l'arbitro. Un'aggressività duramente stigmatizzata anche da tanti genitori sugli spalti.

“I comportamenti e le parole, caratterizzate anche da una chiara discriminazione territoriale”, spiega il Questore, "assumono ancor più rilievo negativo, soprattutto in considerazione del fatto che sono avvenuti alla presenza e rivolti a bambini di 11 anni. Non è certamente edificante che chi dovrebbe avere un compito di educatore, insegnando il rispetto delle regole attraverso lo sport, si trasformi, invece, in un esempio diseducativo, che non si concilia con le aspettative di giovani adolescenti che identificano nell’allenatore di calcio un modello positivo da imitare".