Interrogatorio fiume per Massimo Blasoni

Si è protratto per tutta la giornata l'interrogatorio in carcere per il presidente della società Sereni Orizzonti, Massimo Blasoni, rinchiuso nella casa circondariale di via Spalato, a Udine, ormai da una settimana.

L'imprenditore friulano ha risposto al pubblico ministero facendo chiarezza sulla vicenda. I suoi legali hanno già comunicato, tuttavia, che l'illustrazione dettagliata relativa alla documentazione difensiva richiederà un tempo più lungo, trattandosi di una materia complessa, legata a normative altrettanto diverse, che riguardano non solo il Friuli ma anche altre regioni d'Italia.

La linea difensiva resta la stessa: non c'è stato un disegno preordinato finalizzato a ridurre l'assistenza agli ospiti delle case di riposo né ad assumere meno personale. Al termine di questo interrogatorio saranno esaminate le istanze presentate per ottenere delle misure cautelari meno restrittive della libertà personale per tutte le otto persone arrestate a seguito dell'inchiesta coordinata dalla Procura di Udine e portata avanti dalla Guardia di finanza del capoluogo friulano per truffa al sistema sanitario pubblico.

"Blasoni ha risposto a tutte le domande alla presenza degli inquirenti e davanti agli organi della Guardia di finanza", ci ha spiegato all'uscita dal carcere l'avvocato Luca Ponti. "Ha risposto punto per punto sulle dinamiche operative inerenti l'assistenza, ribadendo che non c'era nessun disegno fraudolento. Tantè che altrimenti non si sarebbe arrivati a ospitare seimila persone nelle varie strutture. Presenteremo lunedì prossimo un'istanza di revoca alla custodia cautelare. Per lui è stata una liberazione fornire tutte le informazioni".