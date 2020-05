Interruzione dell'energia elettrica in località Piuma a Gorizia

Domenica 10 maggio, dalle 8.00 alle 10.30, è stata programmata l’interruzione dell’erogazione di energia elettrica, per consentire al personale AcegasApsAmga di effettuare la manutenzione di una cabina elettrica di media tensione, ubicata in località Piuma. Le utenze coinvolte saranno circa 200.

L’intervento rientra nel progetto di manutenzione continua delle reti di media tensione nel Comune di Gorizia, con l’obiettivo di migliorare la qualità, la continuità e la sicurezza del servizio per i cittadini.



L’interruzione del servizio di erogazione dell’energia elettrica coinvolgerà le seguenti zone:

via Bella Veduta dal civico 1 al 14

località Ossario civico 1 e dal civico 6 al 19

località Gropai

località Costabona

località Busa dal Diau

località Vinci

località Conigo



località Case Norislocalità Castel San MauroLocalità Villa VasiNelle zone coinvolte sono stati affissi degli avvisi con indicato l’intervallo orario durante il quale l’erogazione dell’energia elettrica sarà interrotta e l’elenco delle vie e numeri civici interessati.Poiché l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe riprendere prima del previsto, si invitano gli utenti, ai fini della loro sicurezza ed incolumità, a comportarsi come se gli impianti fossero sempre in tensione.Infine, AcegasApsAmga invita gli utenti, per ragioni di sicurezza, a non utilizzare, per quanto possibile, gli ascensori e di disconnettere dall’alimentazione eventuali apparecchi elettrici/elettronici particolarmente sensibili per l’intera durata delle prove.Per eventuali segnalazioni e richieste urgenti si prega di contattare il numero verde 800152152.