Interventi di soccorso a Chiusaforte, Tualis e Dolegna del Collio

Tre stazioni del Soccorso Alpino sono impegnate in tre diversi interventi scattati quasi contemporaneamente tra le 19.45 e le 20. In comune di Chiusaforte, due adulti e due giovani hanno chiesto aiuto nei pressi di Casera Goriuda di sopra, a quota 1.400 metri circa, dichiarando di essersi persi. Erano partiti da Sella Nevea per fare un lungo giro: sono stati raggiunti alle 21 dai tecnici della stazione di Cave del Predil assieme alla Guardia di Finanza di Sella Nevea, stanno bene e stanno scendendo assieme verso il Fontanon di Goriuda.

La stazione di Forni Avoltri sta cercando un 80enne disperso da questo pomeriggio alle 16.30 a Tualis. È intorno a quell'ora che l'uomo, originario del posto ma residente in Lombardia, si è separato dal 50enne che era assieme a lui a funghi. Erano partiti dalla strada nei pressi di un sentiero che conduce verso il Monte Crostis. Sul posto anche la Guardia di Finanza di Tolmezzo e i Carabinieri.

La stazione di Udine, infine, sta operando a Lonzano in località Quarmizza, a Dolegna del Collio, dove un uomo ha avvertito il 112 di aver sentito dei richiami di aiuto nei pressi di una strada bianca che si inoltra nella vegetazione. Anche qui stanno operando i tecnici Cnsas e i Vigili del Fuoco.