Intervento di soccorso sul Carso triestino: ferito un ciclista di 24 anni

Si è concluso intorno alle 16 di oggi, mercoledì 11 marzo, un intervento della stazione di Trieste del Soccorso Alpino e Speleologico sul carso triestino.

Un mountainbiker di Trieste del 1996, F. R., è caduto mentre percorreva in discesa un tratto in bicicletta tra il Monte Lanaro e Rupinpiccolo. Probabilmente per la troppa velocità il giovane ha perso il controllo del mezzo cadendo e battendo violentemente il capo.



La rottura del caschetto di protezione gli ha procurato una ferita alla tempia e la caduta sui sassi ha provocato diversi traumi e contusioni, apparentemente non gravi. Sul posto si sono mobilitati dodici tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico, guidati per un chilometro sul punto esatto del sentiero in cui era avvenuta la caduta da uno dei compagni di escursione del ferito che si era recato sulla strada ad attenderli - e i Vigili del Fuoco. E' stato possibile raggiungere il ferito a bordo dei mezzi fuoristrada e su uno di questi si è caricato il ragazzo per consegnarlo, una volta sulla strada asfaltata, al personale medico dell'ambulanza del 118.



Proprio questa mattina il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico ha rinnovato e diramato sui social un avviso per scoraggiare le escursioni in montagna, invitando tutti gli appassionati a rinunciare alle stesse.