Interviene per rilevare un incidente, carabiniere aggredito

Un uomo è stato fermato dai Carabinieri a Trieste per aver causato delle lesioni a un militare dell'arma, finito in ospedale. Una pattuglia era intervenuta nel tardo pomeriggio in strada Nuova di Opicina a seguito di un incidente stradale che aveva visto coinvolte due vetture, guidate rispettivamente da un uomo e da una donna. Alla vista delle divise, l'uomo ha cercato di scappare nel bosco e il militare l'ha inseguito.

Ne è nata una colluttazione nella quale è rimasto ferito il carabiniere. L'uomo è stato portato in caserma a Trieste. Sono in corso gli accertamenti medici per il militare dell'arma che non sarebbe comunque in gravi condizioni.