Intossicato nella sua abitazione a Treppo Ligosullo

Un uomo è rimasto intossicato nella sua abitazione di Treppo Carnico, nel comune di Treppo Ligosullo, intorno alle 20 di ieri, dopo aver respirato il fumo della combustione prodotta da un principio di incendio, localizzato in una stanza dove era stata accesa una stufa a pellet. Una coperta appoggiata vicino all'impianto ha preso fuoco. Il fumo ha invaso la stanza.

Dopo una chiamata al 112, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza che ha trasportato l'uomo, in codice giallo, grave ma non in pericolo di vita, all'ospedale di Tolmezzo, per accertamenti.

Danni da fumo limitati alla sola area della stufa; abitazione agibile. Sul posto i Vigili del Fuoco del Comando di Tolmezzo per la messa in sicurezza della stanza e della stufa.