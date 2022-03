Invasione dell’Ucraina, primi profughi accolti nel campo Fvg

Proprio mentre i volontari della Protezione civile regionale sono rientrati in Friuli, il campo allestito a Michalovce, in Slovacchia, a una trentina di chilometri dal confine, ha accolto i primi profughi fuggiti dall’Ucraina.

La struttura, realizzata a tempo record e donata al Governo slovacco, offre fino a 250 posti letto in 30 tende riscaldate e illuminate, un tendone ‘sociale’, cucina, servizi igieni e docce.

“Ecco come appare la solidarietà in concreto, frutto del lavoro della Protezione civile del Fvg e del Dipartimento Protezione civile con il meccanismo europeo”, commenta in un post il vicepresidente Riccardo Riccardi che, proprio ieri, aveva accolto a Palmanova i 26 volontari e cinque funzionari del Friuli Venezia Giulia partiti il 18 marzo per la Slovacchia, con la colonna mobile composta da 20 mezzi (tra cui sette camper, un autoarticolato e un furgone officina).