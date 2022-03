Invasione dell'Ucraina, a Mariupol colpita una nave diretta a Monfalcone

La nave Tzarevna, della compagnia Vulcania, della Fratelli Cosulich, è bloccata dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina nel porto di Mariupol, una delle città più duramente colpite, con un carico di bramme di acciaio prodotte dall’ucraina Metinvest da portare a Monfalcone.

"E' stata colpita da una bomba che, per fortuna, ha fatto pochi danni", spiega Augusto Cosulich, amministratore delegato del gruppo. "Il problema non è tanto il bombardamento: il porto è stato abbastanza risparmiato, ma il mare d'Azov è pieno di mine e non si può uscire, ci vuole un percorso sicuro. Vogliamo tutti andarcene, anche perché il nostro equipaggio, una ventina di persone, adesso ha ancora da mangiare e da bere per un po', ma c'è preoccupazione. Aspettiamo con fiducia".

La nave batte bandiera maltese e non ha italiani nell'equipaggio. "Una parte del carico è destinata al nostro impianto siderurgico, la Tecnosider, un laminatoio a San Giorgio di Nogaro dove produciamo 400 mila tonnellate di lamiere da treno ogni anno e dove la materia prima proveniva appunto dall'Ucraina", spiega ancora Cosulich. "Ora dovremo acquistarla altrove. Siamo riusciti a trovarla dal Brasile, dall'Indonesia e dalla Cina, e per fortuna abbiamo materiale fino a giugno, ma se arrivasse anche la quantità che aspettiamo con la nave sarebbe positivo".