Invasione dell'Ucraina, alla base Usaf di Aviano aerei pronti a partire

L’invasione, nella notte, dell’Ucraina da parte dell’Esercito russo apre nuovi scenari anche per il Friuli Venezia Giulia. La Base Usaf di Aviano, dove è di stanza il 31esimo Fighter Wing dell’aviazione americana, potrebbe giocare un ruolo chiave nello scacchiere intenzionale.

“Siamo pronti a supportare le forze americane in Europa e Africa (Usafe) e i partner della Nato nelle operazioni in corso in Europa: dettagli sul coinvolgimento del 31º Fighter Wing saranno resi noti in linea con le disposizioni operative”. Questo il breve commento arrivato dai vertici Usaf dall’aeroporto Pagliano e Gori di Aviano.

Sui nostri cieli, già nei giorni scorsi, si sono intensificati i sorvoli. Entrambi gli squadroni di F-16, il 510º e il 555º, sono pronti per essere eventualmente rischierati. L’aeronautica americana ha inviato i caccia multiruolo F-35 del 388° Fighter Wing in Germania, pochi giorni dopo l’arrivo in Inghilterra dei bombardieri strategici B-52; F-15 ed F-16 di vari squadroni sono stati rischierati in Polonia.

Insomma la fibrillazione all’interno della base Usaf resta costante, con gli occhi puntati sull’Ucraina.

"Al momento, dalla Nato non è previsto l’invio di truppe nel Paese" ha fatto sapere il segretario generale del Patto Atlantico, Jens Stoltenberg. "Nei prossimi giorni invieremo ulteriori forze sul fianco Est dove già sono state inviate migliaia di truppe. Dopo l'invasione della Russia di un Paese non alleato, abbiamo attivato oggi il piano di difesa della Nato, che dà maggior autorità ai comandanti in campo. Noi siamo pronti, ma la nostra è un Alleanza preventiva, non vogliamo un conflitto", dice Stoltenberg.

"La Russia ha chiuso le porte a una soluzione diplomatica", ha aggiunto. "Non ci sono truppe Nato in Ucraina al momento, non abbiamo né piani né intenzioni di dispiegare le truppe Nato in Ucraina ma stiamo incrementando truppe nella parte orientale dell'Alleanza in territorio Nato. L'Ucraina è un partner di valore, ma non abbiamo truppe e non abbiamo piani di inviare truppe in Ucraina".

"I Paesi alleati della Nato non accetteranno mai riconoscimenti illegali da parte di Mosca. Richiamiamo con urgenza la Russia a tornare indietro dal percorso di violenza e aggressione scelto". È quanto si legge nelle conclusioni del Consiglio Atlantico della Nato. Nel corso della riunione del Consiglio Atlantico è stata approvato un ulteriore dispiegamento di forze di terra, acqua e aria sul fianco sinistro dell'Alleanza. E' stata anche aumentata la prontezza di risposta dei contingenti".

I leader dei Paesi aderenti alla Nato si riuniranno domani in videoconferenza per fare il punto della situazione sull'attacco della Russia all'Ucraina.