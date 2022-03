Invasione dell'Ucraina, colonna russa diretta verso Kiev

L'invasione dell'Ucraina cerca una tregua nei colloqui di frontiera sulle rive del fiume Pripyat, ma sul campo si continua a combattere, e una colonna di mezzi militari russi - blindati, tank, pezzi di artiglieria e veicoli logistici - lunga secondo le immagini satellitari più di 60 chilometri avanza verso la capitale ucraina, mentre la seconda città del Paese, Kharkiv, viene squassata da un nuovo violento attacco.

Il presidente russo Vladimir Putin ha dettato ieri le sue condizioni per far tacere le armi: neutralità di Kiev, stop alle armi dall'Occidente, mentre l'adesione Nato resta "la linea rossa", e il riconoscimento internazionale come territorio russo della Crimea, annessa nel 2014.

L'Ucraina vuole entrare nell'Unione europea, e ha presentato richiesta di adesione facendo appello a una procedura speciale.

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, rende oggi, comunicazioni in Parlamento sugli sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina.

Nel frattempo, il Dipartimento Nazionale, attraverso il Meccanismo Europeo di Protezione Civile, metterà a disposizione dell’Ucraina 200 tende da campo per una capacità di 1.000 posti letto. Il materiale offerto dall’Italia, insieme al contributo di aiuti umanitari degli altri Paesi membri, sarà utile ad offrire assistenza alla popolazione.